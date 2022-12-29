Китайский истребитель приблизился к самолету-разведчику ВВС США на 6 метров

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США выпустило специальное заявление об инциденте с опасным перехватом самолета США над Южно-Китайском морем.

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В заявлении сказано, что 21 декабря в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем истребитель J-11 ВМС Китая приблизился к американскому самолету-разведчику RC-135 на опасно малое расстояние в 6 метров. Чтобы избежать столкновения, американский самолет был вынужден совершить маневр уклонения.

США отмечают все более опасное поведение китайских военных самолетов. Несмотря на это, США остаются "привержены свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона" и самолеты и корабли США "будут и далее действовать в международном воздушном пространстве и международных водах, соблюдая предусмотренные международным правом меры безопасности".

СПРАВКА. Китай предъявляет "исторические права" на все Южно-Китайское море. Такие претензии отклонены международным судом в Гааге, но Китай отказался признавать это решение.

По заявлению Минобороны Австралии, китайский истребитель 26 мая перехватил австралийский военный самолет-разведчик над Южно-Китайским морем.

Сергій Бережний

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