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Китайский истребитель перехватил самолет RAAF над Южно-Китайским морем, заявила Австралия

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 15:41
Китайский истребитель перехватил самолет RAAF над Южно-Китайским морем, заявила Австралия - Фото
Энтони Альбанезе (Фото - EPA)

Министерство обороны Австралии сегодня сообщило, что китайский истребитель 26 мая перехватил австралийский военный самолет-разведчик над Южно-Китайским морем, пишет Reuters.

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26 мая самолет морской разведки P-8 Королевских ВВС Австралии (RAAF) был перехвачен китайским истребителем J-16 во время "рутинной морской разведки" в международном воздушном пространстве, говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил журналистам, что его правительство "выразило озабоченность" Китаю.

Утверждается, что "в ходе перехвата был совершен опасный маневр, создавший угрозу безопасности самолета P-8 и его экипажа".

Министр обороны Ричард Марлес пояснил, что китайский самолет пролетел очень близко перед самолетом RAAF и выбросил "обманку" из мелких алюминиевых полосок, которые попали в двигатель австралийского самолета.

Министерство обороны Австралии заявило, что проводит морской мониторинг в регионе на протяжении десятилетий в полном соответствии с международным правом.

СПРАВКА. Китай предъявляет "исторические права" на все Южно-Китайское море. Такие претензии отклонены международным судом в Гааге, но Китай отказался признавать это решение.

Сергей Бережной
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воздушный инцидент Китай Австралия Южно-Китайское море энтони альбанезе Ричард Марлес
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