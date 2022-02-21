Австралия потребовала от Китая объяснения "лазерной атаки" на ее самолет
Правительство Австралии потребовало от командования флота народно-освободительной армии Китая объяснения "лазерной атаки" на самолет, который проводил мониторинг к северу от побережья континента. Об этом сообщает CNN.
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Инцидент вышел в публичную плоскость в субботу, 19 февраля, когда силы обороны Австралии заявили, что корабль ВМС Китая применил лазер для того, чтобы "подсветить" кабину самолета P-8A Австралийских ВВС, который вел штатную разведку над Арафурским морем в исключительной морской экономической зоне страны. Корабль был опознан военными экспертами как десантный транспорт-док Jinggang Shan.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил сегодня, 21 февраля, что он обратился к китайскому правительству с требованием объяснить "угрожающие" действия, предположительно совершенные кораблем ВМС Китая.
"Это было опасно, непрофессионально и безрассудно для профессионального военно-морского флота, и нам нужны ответы на вопрос, почему они это сделали", – сказал Моррисон. Он также охарактеризовал действия китайского корабля как "запугивание и издевательство".
Он подчеркнул, что такие действия представляют опасность для любого самолета.
Моррисон также сообщил, что Австралия пока не получила официальный ответ от Китая на свой запрос.
Директор Департамента информации и печати МИД КНР Ван Вэнбинь на ежедневном брифинге сказал журналистам, что корабль действовал в полном соответствии с международным правом.
"Навигация китайского корабля в открытом море соответствует международному праву и практике и является полностью законной", – сказал Ван.
Он призвал Австралию "уважать законные права китайских кораблей" и прекратить "злонамеренное распространение ложной информации".
Использование лазера против самолета представляет опасность, так как может дезориентировать и даже на время ослепить пилота и создает угрозу потери управления воздушным судном.
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