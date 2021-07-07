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Инцидент с эсминцем. Корабли Великобритании продолжат ходить через воды Украины – МИД

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 10:00
Инцидент с эсминцем. Корабли Великобритании продолжат ходить через воды Украины – МИД - Фото
Доминик Рааб (фото - ЕРА)

Корабли Великобритании продолжат ходить через территориальные воды Украины, несмотря на инцидент с ее эсминцем HMS Defender и армией России у берегов Крыма. Об этом на заседании комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Великобритании заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Mirror.

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Рааб отметил, что HMS Defender выбрал самый короткий и прямой международно признанный маршрут в Черном море из Украины в Грузию.

"У нас есть полное право совершить мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Это то, чем мы продолжим заниматься", – добавил он.

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Марк Сировой
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Крым черное море эсминец Доминик Рааб флот великобритании HMS Defender
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