Инцидент с эсминцем. Корабли Великобритании продолжат ходить через воды Украины – МИД

Корабли Великобритании продолжат ходить через территориальные воды Украины, несмотря на инцидент с ее эсминцем HMS Defender и армией России у берегов Крыма. Об этом на заседании комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Великобритании заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Mirror.

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Рааб отметил, что HMS Defender выбрал самый короткий и прямой международно признанный маршрут в Черном море из Украины в Грузию.

"У нас есть полное право совершить мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Это то, чем мы продолжим заниматься", – добавил он.

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Марк Сировой

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