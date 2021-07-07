Инцидент с эсминцем. Корабли Великобритании продолжат ходить через воды Украины – МИД
Корабли Великобритании продолжат ходить через территориальные воды Украины, несмотря на инцидент с ее эсминцем HMS Defender и армией России у берегов Крыма. Об этом на заседании комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Великобритании заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Mirror.
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Рааб отметил, что HMS Defender выбрал самый короткий и прямой международно признанный маршрут в Черном море из Украины в Грузию.
"У нас есть полное право совершить мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Это то, чем мы продолжим заниматься", – добавил он.
- 23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".
- Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
- В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма.
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