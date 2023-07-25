Зниклого главу МЗС Китаю Цінь Гана відправлено у відставку, його крісло повернули попереднику

Міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана знято з посади. Главою МЗС буде куратор дипломатичного напрямку у керівництві компартії Ван І. Про це пише Kyodo з посиланням на Сіньхуа.

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Як повідомляється, переставляння відбулися на засіданні парламенту Китаю.

Kyodo зазначає, що це сталося через місяць після того, як Цінь Ган "зник з поля зору громадськості наприкінці червня". Тоді Міністерство закордонних справ, пояснюючи причини, через які його голова не бере участі у запланованих зустрічах, послалося на стан здоров'я свого керівника.

Цинь Ган був призначений главою МЗС Китаю 30 грудня 2022 року, до того він був послом у Вашингтоні.

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