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Зниклого главу МЗС Китаю Цінь Гана відправлено у відставку, його крісло повернули попереднику

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 15:15
Зниклого главу МЗС Китаю Цінь Гана відправлено у відставку, його крісло повернули попереднику - Фото
Цінь Ган (Фото - EPA)

Міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана знято з посади. Главою МЗС буде куратор дипломатичного напрямку у керівництві компартії Ван І. Про це пише Kyodo з посиланням на Сіньхуа.

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Як повідомляється, переставляння відбулися на засіданні парламенту Китаю.

Kyodo зазначає, що це сталося через місяць після того, як Цінь Ган "зник з поля зору громадськості наприкінці червня". Тоді Міністерство закордонних справ, пояснюючи причини, через які його голова не бере участі у запланованих зустрічах, послалося на стан здоров'я свого керівника.

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Сергій Бережний
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китайВан ІЦінь Ган
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