Зниклого главу МЗС Китаю Цінь Гана відправлено у відставку, його крісло повернули попереднику
25.07.2023, 15:15
Цінь Ган (Фото - EPA)
Міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана знято з посади. Главою МЗС буде куратор дипломатичного напрямку у керівництві компартії Ван І. Про це пише Kyodo з посиланням на Сіньхуа.
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Як повідомляється, переставляння відбулися на засіданні парламенту Китаю.
Kyodo зазначає, що це сталося через місяць після того, як Цінь Ган "зник з поля зору громадськості наприкінці червня". Тоді Міністерство закордонних справ, пояснюючи причини, через які його голова не бере участі у запланованих зустрічах, послалося на стан здоров'я свого керівника.
- Цинь Ган був призначений главою МЗС Китаю 30 грудня 2022 року, до того він був послом у Вашингтоні.
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