После ДНК-теста. Экс-король Бельгии признал внебрачную дочь

Альберт II и его дочь Дельфина Боэль (Фото: EPA/Oliver Hoslet)

Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь Дельфину Боэль. Ранее его заставили сдать ДНК-тест, который подтвердил родство. Об этом сообщает BBC.

Адвокаты экс-короля заявили, что тот узнал результаты ДНК-теста: "Научные выводы указывают, что он является биологическим отцом миссис Дельфины Боэль".

Экс-король решил прекратить судебную тяжбу, длившуюся с 2013 года, принимая Боэль. Теперь она стала его четвертым ребенком.

Слухи о внебрачном ребенке Альберта II появились в 1999 году, а в мае 2019 года Апелляционный суд Брюсселя постановил ежедневно штрафовать экс-короля на 5000 евро за отказ пройти ДНК-тест на отцовство.