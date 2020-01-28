Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

После ДНК-теста. Экс-король Бельгии признал внебрачную дочь

После ДНК-теста. Экс-король Бельгии признал внебрачную дочь - Фото
Альберт II и его дочь Дельфина Боэль (Фото: EPA/Oliver Hoslet)
28.01.2020, 14:30

Альберт II отрицал отцовство более 10 лет

Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь Дельфину Боэль. Ранее его заставили сдать ДНК-тест, который подтвердил родство. Об этом сообщает BBC

Адвокаты экс-короля заявили, что тот узнал результаты ДНК-теста: "Научные выводы указывают, что он является биологическим отцом миссис Дельфины Боэль".

Экс-король решил прекратить судебную тяжбу, длившуюся с 2013 года, принимая Боэль. Теперь она стала его четвертым ребенком. 

Слухи о внебрачном ребенке Альберта II появились в 1999 году, а в мае 2019 года Апелляционный суд Брюсселя постановил ежедневно штрафовать экс-короля на 5000 евро за отказ пройти ДНК-тест на отцовство.

  • 21 июля 2013 года Альберт II отрекся от престола в пользу своего сына, наследного принца Филиппа.
  • Тогда Альберт II заявил, что он слишком стар, чтобы продолжать достойно выполнять свои функции.
Напишите нам
альберт II
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 