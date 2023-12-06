Экс-глава МИД Китая мог умереть в госпитале из-за пыток или самоубийств – Politico

В конце июля 2023 года в Китае умер бывший глава МИД Цинь Ган, уволенный с должности в том же месяце

Цинь Ган (Фото: EPA, MARK R. CRISTINO)

По информации собеседников Politico, приближенных к высокопоставленным китайским чиновникам, бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган якобы мог умереть от самоубийства или из-за пыток в конце июля в военном госпитале Пекина, где проходят лечение китайские руководители.

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По информации источников издания, Цинь Ган, проходивший лечение в пекинском военном госпитале, мог совершить самоубийство или умереть в результате пыток.

В публикации отметили, что 25 июня 2023 года Ган провел свою последнюю публичную встречу в Пекине с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Вьетнама, а также с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

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По данным собеседников издания, настоящая миссия Руденко в Пекине якобы заключалась в том, чтобы сообщить главе КНР Си Цзиньпину, что Цинь Ган и родственники нескольких чиновников передавали "ядерные секреты" Китая спецслужбам стран Запада.

25 июля появились сообщения, что Цинь Гана сняли с должности министра иностранных дел Китая, а на его должность вернули Ван И, который ранее был куратором дипломатического направления в руководстве компартии.

Позже стало известно, что исчезновение и затем "тихое" увольнение в июле главы МИД Китая Цинь Гана было связано с тем, что службы контроля нашли его внебрачную связь в США.

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