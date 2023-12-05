Китай не пропонував жодного мирного плану, Сі Цзіньпін не хоче негативу зі США — Клімкін

Клімкін заявив, що Китай не каже, що Росія має негайно вивести війська з території України

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що Китай не пропонував жодного "мирного плану" щодо війни РФ проти України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Пекін оприлюднив 12 принципів, які не є планом.

"План — це послідовність кроків, гарантії їх виконання та часові рамки, а Китай опублікував принципи. Перший — територіальна цілісність і суверенітет, але Пекін не каже, що Росія має прямо зараз вивести війська. Китайці кажуть, що декларують принцип, але хочуть обговорювати, як вони його розуміють. Тому тут простір для розмови з китайцями є", — сказав Клімкін.

Він зазначив, що нещодавні переговори президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна були успішними.

"Сі не хоче якогось негативу у відносинах зі США, він намагатиметься відігравати стабілізаційну роль. Рано говорити про загальну стратегію США та Китаю, але щодо загальної тактики можна", — заявив дипломат.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну спровокували НАТО і США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Проте водночас заявляла про прихильність до принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Напередодні зустрічі Байден заявив, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".

Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі.

Сі сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань "найближчими роками".

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