Китай не пропонував жодного мирного плану, Сі Цзіньпін не хоче негативу зі США — Клімкін
Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що Китай не пропонував жодного "мирного плану" щодо війни РФ проти України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, Пекін оприлюднив 12 принципів, які не є планом.
"План — це послідовність кроків, гарантії їх виконання та часові рамки, а Китай опублікував принципи. Перший — територіальна цілісність і суверенітет, але Пекін не каже, що Росія має прямо зараз вивести війська. Китайці кажуть, що декларують принцип, але хочуть обговорювати, як вони його розуміють. Тому тут простір для розмови з китайцями є", — сказав Клімкін.
Він зазначив, що нещодавні переговори президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна були успішними.
"Сі не хоче якогось негативу у відносинах зі США, він намагатиметься відігравати стабілізаційну роль. Рано говорити про загальну стратегію США та Китаю, але щодо загальної тактики можна", — заявив дипломат.
- Напередодні зустрічі Байден заявив, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".
- Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі.
- Сі сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань "найближчими роками".
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