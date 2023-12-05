Китай не предлагал никакого мирного плана, Си Цзиньпин не хочет негатива с США — Климкин
Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что Китай не предлагал никакого "мирного плана" насчет войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, Пекин обнародовал 12 принципов, который не являются планом.
"План — это последовательность шагов, гарантии их выполнения и временные рамки, а Китай опубликовал принципы. Первый — территориальная целостность и суверенитет, но Пекин не говорит, что Россия должна прямо сейчас вывести войска. Китайцы говорят, что декларируют принцип, но хотят обсуждать, как они его понимают. Поэтому тут пространство для разговора с китайцами есть", — сказал Климкин.
Он отметил, что недавние переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина были успешными.
"Си не хочет какого-то негатива в отношениях с США, он будет пытаться играть стабилизирующую роль. Рано говорить об общей стратегии США и Китая, но насчет общей тактики можно", — заявил дипломат.
- Накануне встречи Байден заявил, что у Китая есть "реальные проблемы", а лидер КНР – это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".
- Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си.
- Си сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в "ближайшие годы".
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