Китай не предлагал никакого мирного плана, Си Цзиньпин не хочет негатива с США — Климкин

Климкин заявил, что Китай не говорит, что Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что Китай не предлагал никакого "мирного плана" насчет войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Пекин обнародовал 12 принципов, который не являются планом.

"План — это последовательность шагов, гарантии их выполнения и временные рамки, а Китай опубликовал принципы. Первый — территориальная целостность и суверенитет, но Пекин не говорит, что Россия должна прямо сейчас вывести войска. Китайцы говорят, что декларируют принцип, но хотят обсуждать, как они его понимают. Поэтому тут пространство для разговора с китайцами есть", — сказал Климкин.

Он отметил, что недавние переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина были успешными.

"Си не хочет какого-то негатива в отношениях с США, он будет пытаться играть стабилизирующую роль. Рано говорить об общей стратегии США и Китая, но насчет общей тактики можно", — заявил дипломат.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".