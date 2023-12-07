ЕС положил на стол Си Цзиньпина список китайских фирм, связанных с Россией – Politico

Шарль Мишель, Си Цзиньпин и Фон дер Ляйен (Фото: EPA, Huang Jingwen)

Издание Politico сообщило, что глава Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС-Китай в четверг призвал китайского лидера Си Цзиньпина разобраться с компаниями, причастными к поставкам в Россию товаров двойного назначения.

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Журналисты отметили, что около 13 базирующихся в Китае компаний "находятся в поле зрения ЕС".

После переговоров с главой Китая глава Евросовета рассказал журналистам, что Брюссель определил перечень китайских компаний, которые, как подозревают в ЕС, "играют определенную роль в обходе санкций".

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"Мы искренне надеемся, что сегодня нас услышат, и тогда Китай сделает ответные шаги", – сказал Мишель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Си Цзиньпина "предотвратить любые попытки России взорвать влияние санкций".

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Китайское издание Xinhua публично не сообщило, как отреагировал на эти призывы глава КНР, но процитировало его слова о том, что Пекин и Брюссель должны "усилить взаимопонимание и должным образом разрешать разногласия путем конструктивного диалога".

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.

Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

20 октября сообщалось, что Россия массово закупает дроны, стрелковое оружие и товары двойного назначения у китайских компаний.

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