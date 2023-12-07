Глава МЗС Британії: Путін прийде по добавку, якщо його не зупинити. Це війна покоління
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що якщо диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні, він "повернеться за добавкою". Про це він повідомив у коментарі каналу Sky News.
За його словами, Захід має зосередитись на Україні, попри війну Ізраїлю проти терористів ХАМАС.
"Володимир Путін повернеться за добавкою, якщо його не зупинити. Війна в Україні – це боротьба нашого покоління, яка ставить під загрозу безпеку на всьому континенті", – сказав Кемерон.
Дипломат заявив, що вороги США аплодуватимуть, якщо Путін переможе в Україні.
"Гроші від США гостро потрібні Україні, але питання ускладнюється політикою", – наголосив глава відомства.
- Раніше на останньому засіданні Сенат не підтримав припинення дебатів навколо законопроєкту про допомогу Україні – 49 республіканців, один незалежний сенатор та лідер демократів Чак Шумер проголосували проти. Посол України Оксана Маркарова запевнила, що це є частина внутрішньополітичного процесу в США.
- Президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
- У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
- Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.
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