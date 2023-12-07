Глава МЗС Британії: Путін прийде по добавку, якщо його не зупинити. Це війна покоління

Кемерон підкреслив, що війна Росії проти України – це "боротьба покоління", яка ставить під загрозу безпеку Європи

Девід Кемерон (Фото: EPA/NEIL HALL)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що якщо диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні, він "повернеться за добавкою". Про це він повідомив у коментарі каналу Sky News.

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За його словами, Захід має зосередитись на Україні, попри війну Ізраїлю проти терористів ХАМАС.

"Володимир Путін повернеться за добавкою, якщо його не зупинити. Війна в Україні – це боротьба нашого покоління, яка ставить під загрозу безпеку на всьому континенті", – сказав Кемерон.

Дипломат заявив, що вороги США аплодуватимуть, якщо Путін переможе в Україні.

"Гроші від США гостро потрібні Україні, але питання ускладнюється політикою", – наголосив глава відомства.

Раніше на останньому засіданні Сенат не підтримав припинення дебатів навколо законопроєкту про допомогу Україні – 49 республіканців, один незалежний сенатор та лідер демократів Чак Шумер проголосували проти. Посол України Оксана Маркарова запевнила, що це є частина внутрішньополітичного процесу в США.

Президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.

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