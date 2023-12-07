Reuters: Україна передала США список зброї для перемоги. Там авіація, ракети, танки та ППО

До списку увійшли гелікоптери Apache та Blackhawk, винищувачі F-18, системи ППО, ракети ATACMS і танки Abrams

Винищувачі F-18 (Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ)

Агенція Reuters із посиланням на відповідний документ повідомляє, що Україна передала Пентагону список необхідних озброєнь для продовження війни проти російських окупантів.

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Видання пише, що чиновники українського Міноборони надали перелік озброєнь для "задоволення потреб" Сил оборони під час закритої зустрічі у Вашингтоні 6 грудня.

Зазначається, що до списку увійшли танки Abrams, артилерія калібру 155 мм, винищувачі F-16, безпілотники та ракети ATACMS.

Також Україна запросила транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules, ударні гелікоптери Apache та багатоцільові гелікоптери Black Hawk.

Окрім цього, МО хоче отримати винищувачі F-18 Hornet, безпілотники MQ-9B Sky Guardian та систему протиповітряної оборони THAAD.

Раніше на останньому засіданні Сенат не підтримав припинення дебатів навколо законопроєкту про допомогу Україні – 49 республіканців, один незалежний сенатор і лідер демократів Чак Шумер проголосували проти. Посол України Оксана Маркарова запевнила, що це є частина внутрішньополітичного процесу в США.

Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди тощо.

Президент США Байден сьогодні звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні діжки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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