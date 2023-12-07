Reuters: Украина передала США список оружия для победы. Там авиация, ракеты, танки и ПВО
Агенство Reuters со ссылкой на соответствующий документ сообщило, что Украина передала Пентагону список необходимых вооружений для продолжения войны против российских оккупантов.
Издание пишет, что чиновники украинского Минобороны представили перечень вооружений для "удовлетворения потребностей" Сил обороны во время закрытой встречи в Вашингтоне 6 декабря.
Отмечается, что в список вошли танки Abrams, артиллерия калибра 155 мм, истребители F-16, беспилотники и ракеты ATACMS.
Также Украина запросила транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, ударные вертолеты Apache и многоцелевые вертолеты Black Hawk.
Кроме этого, МО хочет получить истребители F-18 Hornet, беспилотники MQ-9B Sky Guardian и систему противовоздушной обороны THAAD.
Ранее на последнем заседании Сенат не поддержал прекращение дебатов вокруг законопроекта о помощи Украине — 49 республиканцев, один независимый сенатор и лидер демократов Чак Шумер проголосовали против. Посол Украины Оксана Маркарова заверила, что это часть внутриполитического процесса в США.
- Штаты объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.
- Президент США Байден сегодня обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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