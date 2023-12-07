Reuters: Украина передала США список оружия для победы. Там авиация, ракеты, танки и ПВО

В список вошли вертолеты Apache и Blackhawk, истребители F-18, системы ПВО, ракеты ATACMS и танки Abrams

Истребители F-18 (Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ)

Агенство Reuters со ссылкой на соответствующий документ сообщило, что Украина передала Пентагону список необходимых вооружений для продолжения войны против российских оккупантов.

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Издание пишет, что чиновники украинского Минобороны представили перечень вооружений для "удовлетворения потребностей" Сил обороны во время закрытой встречи в Вашингтоне 6 декабря.

Отмечается, что в список вошли танки Abrams, артиллерия калибра 155 мм, истребители F-16, беспилотники и ракеты ATACMS.

Также Украина запросила транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, ударные вертолеты Apache и многоцелевые вертолеты Black Hawk.

Кроме этого, МО хочет получить истребители F-18 Hornet, беспилотники MQ-9B Sky Guardian и систему противовоздушной обороны THAAD.

Ранее на последнем заседании Сенат не поддержал прекращение дебатов вокруг законопроекта о помощи Украине — 49 республиканцев, один независимый сенатор и лидер демократов Чак Шумер проголосовали против. Посол Украины Оксана Маркарова заверила, что это часть внутриполитического процесса в США.