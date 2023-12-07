Глава МИД Британии: Путин придет за добавкой, если его не остановить. Это война поколения

Кэмерон подчеркнул, что война России против Украины — это "борьба поколения", которая ставит под угрозу безопасность Европы

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/NEIL HALL)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если диктатора Владимира Путина не остановить в Украине, то он "вернется за добавкой". Об этом он сообщил в комментарии каналу Sky News.

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По его словам, Запад должен сосредоточиться на Украине, несмотря на войну Израиля против террористов ХАМАС.

"Владимир Путин вернётся за добавкой, если его не остановить. Война в Украине — это борьба нашего поколения, которая ставит под угрозу безопасность на всем континенте", — сказал Кэмерон.

Дипломат заявил, что враги США будут аплодировать, если Путин победит в Украине.

"Деньги от США остро нужны Украине, но вопрос осложняется политикой", — подчеркнул глава ведомства.

Ранее на последнем заседании Сенат не поддержал прекращение дебатов вокруг законопроекта о помощи Украине — 49 республиканцев, один независимый сенатор и лидер демократов Чак Шумер проголосовали против. Посол Украины Оксана Маркарова заверила, что это часть внутриполитического процесса в США.

Президент США Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Штаты объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.

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