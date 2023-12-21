NYT: США начали срочные переговоры с союзниками о замороженных российских $300 млрд

По данным NYT, тема стала еще более актуальной на фоне того, что Конгресс так и не одобрил выделение дополнительного финансирования для Украины

Джо Байден (Фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена "незаметно сигнализирует" о поддержке конфискации замороженных активов российского Центробанка на сумму более $300 млрд и начала "срочные переговоры" с союзниками об использовании этих средств для помощи Украине в момент, когда финансовая поддержка ослабевает. Об этом сообщило американское издание NYT со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США и ЕС.

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Журналисты напомнили, что до недавнего времени министр финансов США Джанет Йеллен утверждала, что без одобрения Конгресса изъятие средств "не является чем-то, что разрешено законом в Соединенных Штатах".

Однако сейчас, как утверждает NYT, администрация Байдена в координации с G7 начала "по-новому смотреть" на то, сможет ли она применить свои полномочия или ей следует обратиться к Конгрессу с просьбой использовать эти средства.

По словам собеседников журналистов, переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались, поскольку администрация Байдена "оказывает давление" на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы они разработали стратегию до 24 февраля – ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как пишет NYT, Байден еще не утвердил стратегию и многие детали остаются предметом горячих дискуссий. Политики должны определить, будут ли деньги направлены непосредственно в Украину или использованы в ее интересах другими способами.

Также, по данным журналистов, идут обсуждения, могут ли деньги использоваться только на реконструкцию и поддержку экономики Украины, или же их можно потратить непосредственно на военные нужды.

Как пишет NYT, обсуждения приобрели еще большую актуальность, поскольку Конгрессу не удалось достичь соглашения о выделении дополнительного финансирования военной помощи для Украины до конца года.

28 октября 2023 года лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий предоставление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.

16 декабря издание FT писало, что страны G7 приблизились к конфискации российских активов для их передачи Украине.

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