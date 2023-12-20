У Байдена надеются, что Конгресс одобрит помощь Украине в начале января

По словам Джона Кирби, "чем быстрее американский Конгресс одобрит дополнительное финансирование, тем лучше"

Джон Кирби (Скриншот)

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге, что Белый дом надеется на то, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины в начале января 2024 года.

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"Мы хотели бы как можно быстрее получить это финансирование. Надеюсь, что это произойдет, вероятнее всего, в начале января. Чем быстрее, тем лучше", – сказал он.

Президент Зеленский на прошлой неделе находился в США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, но вернулся без положительного результата. Конгресс продолжает спорить из-за проблем на границе с Мексикой и, скорее всего, не примет до конца года дополнительную помощь Украине на $61,7 млрд.

18 декабря анонсировали последний в 2023 году пакет военной помощи.

6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

13 декабря сообщалось, что некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" уйти на каникулы.

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