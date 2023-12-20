У Байдена надеются, что Конгресс одобрит помощь Украине в начале января
Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге, что Белый дом надеется на то, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины в начале января 2024 года.
"Мы хотели бы как можно быстрее получить это финансирование. Надеюсь, что это произойдет, вероятнее всего, в начале января. Чем быстрее, тем лучше", – сказал он.
Президент Зеленский на прошлой неделе находился в США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, но вернулся без положительного результата. Конгресс продолжает спорить из-за проблем на границе с Мексикой и, скорее всего, не примет до конца года дополнительную помощь Украине на $61,7 млрд.
18 декабря анонсировали последний в 2023 году пакет военной помощи.
- 6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- 13 декабря сообщалось, что некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" уйти на каникулы.
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