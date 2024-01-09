Генштаб: Россия активно штурмует под Авдеевкой и Крынками, ВСУ расширяют плацдарм – карта

Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают наступать на восточном направлении, самые активные боевые действия продолжаются под Авдеевкой и у плацдарма украинских военных на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений. Среди них пять – у Синьковки на Купянском направлении.

Захватчики наступали в районах Клещеевки и Андреевки под Бахмутом, Силы обороны отбили там две вражеские атаки.

За прошедшие сутки украинские военные отбили три атаки россиян вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки, где отбиты 12 атак.

Карта: Deepstate

На Запорожском направлении Силы обороны отбили семь атак противника южнее Червоного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

В Херсонском направлении украинские бойцы продолжают расширять плацдарм. В течение суток россияне 12 раз пытались штурмовать позиции ВСУ, но безуспешно.

Карта: Deepstate

Украинские ракетчики поразили два склада боеприпасов армии РФ.

В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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