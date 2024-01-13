Россия атаковала "Кинжалами", Х-101, Х-22, С-300, Х-31П и другими: сбили восемь ракет

Всего Россия направила в Украину 40 воздушных целей

Запуск ''Искандера'' (Иллюстративное фото)

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ опубликовала статистику утренней ракетно-дроновой атаки россиян: всего на Украину было выпущено 40 вражеских целей, из которых украинская противовоздушная оборона сбила восемь крылатых ракет.

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Военные отметили, что Россия применила крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА.

Было выпущено:

→ семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

→ три "шахеда" из Курской области;

→ шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);

→ до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ);

→ шесть крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;

→ две управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная часть Херсонской области);

→ четыре управляемых авиационных ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянская область).

Силы ПВО сбили:

→ семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

→ одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Более 20 средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей благодаря активному противодействию средств радиоэлектронной борьбы.

Взрывы звучали в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Ровенской областях.

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