Росія весь ранок атакувала Україну ракетами різних типів: що відомо про наслідки

О 05:32 окупанти випустили з літаків Ту-95МС крилаті ракети, по всій Україні оголосили повітряну тривогу

МіГ 31-К з ''Кинджалами'' (Фото: ресурс російських окупантів)

Зранку 13 січня з аеродромів злетіли російські бомбардувальники з крилатими та аеробалістичними ракетами, ворог почав атакувати Україну о 05:00 ранку і закінчив близько 08:00. У низці міст заявили про роботу протиповітряної оборони, внаслідок якої вдалося, попередньо, уникнути жертв серед людей та руйнувань.

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Моніторингові канали та Повітряні сили повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря. Рівно о 05:00 у Дніпрі пролунали перші вибухи.

О 05:32 окупанти випустили з літаків Ту-95МС крилаті ракети, по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Приблизно до 08:00 у різних областях та містах країни лунали вибухи. Місцева влада деяких з них повідомила про наслідки:

→ Дніпро. У Дніпропетровській ОВА заявили, що в обласному центрі за ранок було "кілька разів гучно", пообіцявши додаткову інформацію після відбою тривоги. Попри те, що Дніпро перестав "тривожитись" о 08:12, станом на 09:00 жодної інформації немає. ДОПОВНЕНО о 09:42. Лисак заявив про збиття двох ракет над Криворізьким районом.

→ Полтавська область. У Кременчуці впала ракета на подвір'я одного з приватних будинків. Повітряна ціль не розірвалася. Минуло без постраждалих, пошкоджено господарчу споруду.

→ Чернігівська область. У Чернігові лунали вибухи, там працювала ППО. Влада повідомляє, що є пошкодження, деталі поки не розголошують.

→ Кіровоградська область. Працювала протиповітряна оборона. За попередніми даними, без руйнувань та постраждалих.

→ Рівненська область. Лунали вибухи через роботу ППО. Обійшлося без наслідків.

→ Хмельницька область. Є збиття повітряної цілі. Об’єкти критичної інфраструктури та люди не постраждали.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.

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