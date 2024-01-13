Россия все утро атаковала Украину ракетами разных типов: что известно о последствиях
Утром 13 января из аэродромов взлетели российские бомбардировщики с крылатыми и аэробаллистическими ракетами, враг начал атаковать Украину в 05:00 и закончил около 08:00. В ряде городов заявили о работе противовоздушной обороны, в результате которой, предварительно, удалось избежать жертв среди людей и разрушений.
Мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщили о пусках ракет по стратегической авиации из района Каспийского моря. Ровно в 05:00 в Днепре прогремели первые взрывы.
В 05:32 оккупанты выпустили из самолетов Ту-95МС крылатые ракеты, по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Приблизительно к 08:00 в разных областях и городах страны раздавались взрывы. Местные власти некоторых из них сообщили о последствиях:
→ Днепр. В Днепропетровской ОВА заявили, что в областном центре за утро было "несколько раз громко", пообещав дополнительную информацию после отбоя тревоги. Несмотря на то, что Днепр перестал "тревожиться" в 08:12, по состоянию на 09:00 никакой информации нет. ДОПОЛНЕНО в 09:42. Лысак заявил о сбитии двух ракет над Криворожским районом.
→ Полтавская область. В Кременчуге упала ракета во двор одного из частных домов. Воздушная цель не разорвалась. Обошлось без пострадавших, повреждено хозяйственное сооружение.
→ Черниговская область. В Чернигове раздавались взрывы, там работала ПВО. Власти сообщают, что есть повреждения, детали пока не разглашают.
→ Кировоградская область. Работала противовоздушная оборона. По предварительным данным, без разрушений и пострадавших.
→ Ровенская область. Раздавались взрывы из-за работы ПВО. Обошлось без последствий.
→ Хмельницкая область. Сбита воздушная цель. Объекты критической инфраструктуры и люди не пострадали.
- 29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.
- Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.
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