У Бердянську пролунали вибухи. Місцеві пишуть про влучання по центру міста – фото
Зранку 13 січня у тимчасово окупованому Бердянську пролунала низка вибухів. Місцеві Telegram-канали та українська міська військова адміністрація повідомили про нібито влучання у центральній частині міста.
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"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!" – написала очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Місцеві жителі повідомляють, що здіймається дим із району військової комендатури й "шумно в центрі". За їхніми словами, видно задимлення з боку Приморської площі.
LIGA.net звернулась за коментарем до українських спецслужб.
- 4 січня 2024 року Сили оборони уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".
- У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму були також уражені склади боєприпасів агресора.
- Це згодом підтвердили супутникові знімки.
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