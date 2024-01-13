У Бердянську пролунали вибухи. Місцеві пишуть про влучання по центру міста – фото

За словами жителів Бердянська, видно дим з боку Приморської площі, де неподалік розташований військовий порт

Фото: соцмережі

Зранку 13 січня у тимчасово окупованому Бердянську пролунала низка вибухів. Місцеві Telegram-канали та українська міська військова адміністрація повідомили про нібито влучання у центральній частині міста.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!" – написала очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Місцеві жителі повідомляють, що здіймається дим із району військової комендатури й "шумно в центрі". За їхніми словами, видно задимлення з боку Приморської площі.

LIGA.net звернулась за коментарем до українських спецслужб.

4 січня 2024 року Сили оборони уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".

У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму були також уражені склади боєприпасів агресора.

Це згодом підтвердили супутникові знімки.

Читайте також: Буданов: Україна контролює північ Чорного моря. Регулярно б'ємо по флоту і портах Росії