В Бердянске раздались взрывы. Местные пишут о попадании по центру города – фото

По словам жителей Бердянска, виден дым со стороны Приморской площади, где неподалеку находится военный порт

Фото: соцсети

Утром 13 января во временно оккупированном Бердянске прогремел ряд взрывов. Местные Telegram-каналы и украинская городская военная администрация сообщили о якобы попадании в центральной части города.

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"В Бердянске раздался взрыв! Жители сообщают о громком звуке ориентировочно в центральной части города! Ожидаем хорошие новости от ВСУ!" – написала глава Бердянской МВА Виктория Галицина.

Местные жители сообщают, что поднимается дым из района военной комендатуры и "шумно в центре". По их словам, видно задымление со стороны Приморской площади.

LIGA.net обратилась за комментарием к украинским спецслужбам.

4 января 2024 г. Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".

В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были также поражены склады боеприпасов агрессора.

Это впоследствии подтвердили спутниковые снимки.

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