Росія атакує ракетами з повітря. Вибухи у Дніпрі, Кропивницькому та Кременчуці

Перший вибух пролунав о 05:00, повідомив співрозмовник, що живе у Дніпрі. У Кропивницькому – о 06:40, у Кременчуці – о 06:51

Дніпро (Скриншот з відео в YouTube)

У Дніпрі зранку 13 січня пролунали вибухи, заявив співрозмовник LIGA.net у місті. Повітряні сили та низка моніторингових каналів попереджали про пуск крилатих ракет з району Каспійського моря.

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05:00. У Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Одразу за хвилину після цього пролунав перший вибух в обласному центрі.

Військові заявили про ракетну небезпеку для областей, де лунає тривога.

"Пуски крилатих ракет з літаківТу-95МС (з Каспію). Прямуйте в укриття!" – написали у ПС.

05:12. У Дніпрі пролунав другий вибух. За словами співрозмовника, гучніший за перший.

За три хвилини в області був відбій тривоги, але о 05:17 знов почали "тривожитись".

05:54. Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з шести Ту-95МС.

Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06:00 – 07:00.

06:40. У Кропивницькому чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області, повідомили у Силах оборони півдня України.

06:51. Суспільне повідомило про вибухи у Кременчуці.

06:59. Повітряні сили попередили про ракету у напрямку Дніпра. Пролунав вибух, повідомив співрозмовник. За його словами, "було гучно".

07:00. Пролунав повторний вибух, приблизно такої самої сили.

07:42. Суспільне Чернігів повідомили про вибух у місті. Стверджують, що працює ППО.

Зранку 4 січня у Кропивницькому були вибухи. За даними ОВА, Росія атакувала ракетою Х-59. Внаслідок цього є загиблий та вісім поранених.

Того самого вечора лунали вибухи у Дніпрі. В ОВА повідомляли, що "шахед" влучив у багатоквартирний будинок, в якому проживали 22 родини. Шістьох людей дістали з-під завалів, нікого не госпіталізовували.

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