Росія атакує ракетами з повітря. Вибухи у Дніпрі, Кропивницькому та Кременчуці

Росія атакує ракетами з повітря. Вибухи у Дніпрі, Кропивницькому та Кременчуцідоповнено
У Дніпрі зранку 13 січня пролунали вибухи, заявив співрозмовник LIGA.net у місті. Повітряні сили та низка моніторингових каналів попереджали про пуск крилатих ракет з району Каспійського моря.
05:00. У Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Одразу за хвилину після цього пролунав перший вибух в обласному центрі.
Військові заявили про ракетну небезпеку для областей, де лунає тривога.
"Пуски крилатих ракет з літаківТу-95МС (з Каспію). Прямуйте в укриття!" – написали у ПС.
05:12. У Дніпрі пролунав другий вибух. За словами співрозмовника, гучніший за перший.
За три хвилини в області був відбій тривоги, але о 05:17 знов почали "тривожитись".
05:54. Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з шести Ту-95МС.
Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06:00 – 07:00.
06:40. У Кропивницькому чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області, повідомили у Силах оборони півдня України.
06:51. Суспільне повідомило про вибухи у Кременчуці.
06:59. Повітряні сили попередили про ракету у напрямку Дніпра. Пролунав вибух, повідомив співрозмовник. За його словами, "було гучно".
07:00. Пролунав повторний вибух, приблизно такої самої сили.
07:42. Суспільне Чернігів повідомили про вибух у місті. Стверджують, що працює ППО.
- Зранку 4 січня у Кропивницькому були вибухи. За даними ОВА, Росія атакувала ракетою Х-59. Внаслідок цього є загиблий та вісім поранених.
- Того самого вечора лунали вибухи у Дніпрі. В ОВА повідомляли, що "шахед" влучив у багатоквартирний будинок, в якому проживали 22 родини. Шістьох людей дістали з-під завалів, нікого не госпіталізовували.
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