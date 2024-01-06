У Дніпрі один за одним лунають вибухи. Росія запустила "шахеди", працює ППО
Ввечері 6 січня у Дніпрі пролунали вибухи, заявив співрозмовник LIGA.net у місті. Повітряні сили та моніторингові чати заявили про наближення російських ударних безпілотників.
20:48. Військові закликали пройти в укриття у зв'язку з рухом "шахедів".
20:52. У Дніпрі пролунав вибух. Моніторингові канали заявили про нібито роботу ППО по повітряних цілях ворога.
20:54. Повторний вибух у місті. За дві хвилини пролунав ще один, о 20:57 ще два.
"Будьте в укриттях! Ще може бути гучно! Наші працюють!", – написав глава ОВА Сергій Лисак.
ПС закликають дніпрян не виходити з безпечних місць.
21:21. Відбій повітряної тривоги у Дніпропетровській області.
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