У Дніпрі один за одним лунають вибухи. Росія запустила "шахеди", працює ППО

За 10 хвилин у місті та на околицях пролунало близько восьми вибухів

Вибух (Ілюстративне фото)

Ввечері 6 січня у Дніпрі пролунали вибухи, заявив співрозмовник LIGA.net у місті. Повітряні сили та моніторингові чати заявили про наближення російських ударних безпілотників.

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20:48. Військові закликали пройти в укриття у зв'язку з рухом "шахедів".

20:52. У Дніпрі пролунав вибух. Моніторингові канали заявили про нібито роботу ППО по повітряних цілях ворога.

20:54. Повторний вибух у місті. За дві хвилини пролунав ще один, о 20:57 ще два.

"Будьте в укриттях! Ще може бути гучно! Наші працюють!", – написав глава ОВА Сергій Лисак.

ПС закликають дніпрян не виходити з безпечних місць.

21:21. Відбій повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

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