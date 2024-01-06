В Днепре один за другим раздаются взрывы. Россия запустила "шахеды", работает ПВО

Через 10 минут в городе и в окрестностях раздалось около восьми взрывов

Взрыв (Иллюстративный фото)

Вечером 6 января в Днепре прогремели взрывы, заявил собеседник LIGA.net в городе. Воздушные силы и мониторинговые чаты заявили о приближении российских ударных беспилотников.

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20:48. Военные призвали пройти в укрытие в связи с движением "шахедов".

20:52. В Днепре раздался взрыв. Мониторинговые каналы заявили о якобы работе ПВО по воздушным целям врага.

20:54. Повторный взрыв в городе. Через две минуты прозвучал еще один, в 20:57 еще два.

"Будьте в укрытиях! Еще может быть громко! Наши работают!", – написал глава ОВА Сергей Лысак.

ВС призывают днепрян не выходить из безопасных мест.

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