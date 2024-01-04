У Кропивницькому лунали вибухи. Є травмовані та загиблий, у кількох районах немає світла

Близько 10 ранку військові заявили про наближення ракети до міста

Вибух (Ілюстративне фото)

У Кропивницькому після 10:00 пролунала низка вибухів, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. Згодом місцева влада повідомила про те, що внаслідок російської атаки є жертви.

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О 09:58 у Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу. Військові заявили про наближення ракети до міста.

За кілька хвилин у місті пролунали вибухи, передавали кореспонденти Суспільного.

Через годину очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що внаслідок російської ракетної атаки на Кропивницький на одному з промислових об’єктів є загиблий та травмовані.

Деталі пообіцяв згодом.

Після вибухів у Кропивницькому в деяких районах міста зникла електрика. Речниця "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко сказала Суспільному, що інформації про аварійні відключення немає.

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31 грудня 2023 року у Кропивницькому пролунали вибухи. Райкович заявив про пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі.

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