У Кропивницькому лунали вибухи. Є травмовані та загиблий, у кількох районах немає світла
У Кропивницькому після 10:00 пролунала низка вибухів, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. Згодом місцева влада повідомила про те, що внаслідок російської атаки є жертви.
О 09:58 у Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу. Військові заявили про наближення ракети до міста.
За кілька хвилин у місті пролунали вибухи, передавали кореспонденти Суспільного.
Через годину очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що внаслідок російської ракетної атаки на Кропивницький на одному з промислових об’єктів є загиблий та травмовані.
Деталі пообіцяв згодом.
Після вибухів у Кропивницькому в деяких районах міста зникла електрика. Речниця "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко сказала Суспільному, що інформації про аварійні відключення немає.
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- 31 грудня 2023 року у Кропивницькому пролунали вибухи. Райкович заявив про пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі.
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