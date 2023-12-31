У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи. До цього злетіли МіГ-31К росіян
Після обіду у Кривому Розі пролунало два вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Також гучно було у Кропивницькому, передає кореспондент Суспільного.
13:26. По всій території України лунає повітряна тривога. Повітряні сили зафіксували зліт кількох МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Моздок.
13:31. У Кривому Розі пролунали два вибухи. Співрозмовник заявив, що вони пролунали "недалеко, було чітко чути".
За хвилину пролунали вибухи й у Кропивницькому. Журналісти повідомили, що їх було декілька.
13:44. ПС повідомили про повторні пуски ракет у бік Кропивницького.
13:47. У місті знов пролунали вибухи, пише Суспільне.
Водночас пролунав ще один вибух у Кривому Розі.
ДОПОВНЕНО о 13:57. "Друзі – спокій. Менше коментуємо. Захисники неба працюють", – написав начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
- 30 грудня росіяни били по Запоріжжю та області, а також по Херсонщині. Вибухи були й в Одесі – РФ випустила по місту ракету Х-59.
- Ввечері 30 грудня ворог атакував центр Харкова ракетами С-300. У МВС заявили про щонайменше шість ударів.
- В ніч проти 31 грудня Росія знов атакувала центр Харкова. Цього разу – ударними безпілотниками.
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