Масована атака 29 грудня. З-під завалів у Києві дістали тіла ще двох загиблих, їх вже 19

1 січня у столиці буде днем жалоби

Фото: Національна поліція

У Києві рятувальники виявили тіла ще двох загиблих в результаті наймасованішої ракетної атаки росіян 29 грудня. Про це повідомила пресслужба міської військової адміністрації.

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Таким чином кількість жертв російської повітряної атаки збільшилася до 19.

Пошукова операція у столиці ще триває.

29 грудня російські війська застосували проти України 158 ракет і дронів. Сили ППО збили 114 цілей.

1 січня у столиці буде днем жалоби.

30 грудня росіяни били по Запоріжжю та області, а також по Херсонщині. Вибухи були й в Одесі – РФ випустила по місту ракету Х-59.

Ввечері 30 грудня ворог атакував центр Харкова ракетами С-300. У МВС заявили про щонайменше шість ударів.

В ніч проти 31 грудня Росія знов атакувала центр Харкова. Цього разу – ударними безпілотниками.

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