Запоріжжя. Росія нібито вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М", її знешкодили сили ППО

Малашко заявив, що ракету вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони, уламки впали на околиці міста

Запоріжжя (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Запоріжжя ракетою типу "Іскандер-М" 30 грудня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За його словами, попередньо близько 11:34 росіяни випустили "Іскандер-М" – це балістична ракета.

Малашко стверджує, що ціль була знешкоджена силами протиповітряної оборони.

Уламки впали на відкритій території на околицях міста.

Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Варто зазначити, що якщо це і справді була ракета типу "Іскандер-М", то в районі Запоріжжя з'явилися системи, здатні перехоплювати балістику.

У ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

У Дніпрі було влучання у пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули шестеро людей та 28 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина. У Києві відомо про чотирьох загиблих та 30 постраждалих. В Одесі четверо людей загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – шести та восьми років.

У Запоріжжі шість загиблих та 12 постраждалих. У Харкові троє людей загинуло, 13 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

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