Запорожье. Россия якобы ударила баллистической ракетой "Искандер-М", ее обезвредила ПВО
Российские оккупанты атаковали Запорожье ракетой типа "Искандер-М" утром 30 декабря. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
По его словам, предварительно, около 11:34 россияне выпустили "Искандер-М" — это баллистическая ракета.
Малашко утверждает, что цель была обезврежена силами противовоздушной обороны.
Обломки упали на открытой территории в окрестностях города.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Стоит отметить, что если это и правда была ракета типа "Искандер-М", то в районе Запорожья появились системы, способные перехватывать баллистику.
В ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.
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