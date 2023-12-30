Запорожье. Россия якобы ударила баллистической ракетой "Искандер-М", ее обезвредила ПВО

Малашко заявил, что ракету удалось обезвредить силам противовоздушной обороны, обломки упали на окраине города

Запорожье (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Запорожье ракетой типа "Искандер-М" утром 30 декабря. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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По его словам, предварительно, около 11:34 россияне выпустили "Искандер-М" — это баллистическая ракета.

Малашко утверждает, что цель была обезврежена силами противовоздушной обороны.

Обломки упали на открытой территории в окрестностях города.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Стоит отметить, что если это и правда была ракета типа "Искандер-М", то в районе Запорожья появились системы, способные перехватывать баллистику.

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