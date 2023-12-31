Росія атакувала центр Харкова дронами. Влучання у кафе, житлові будинки та офіси – фото

Зафіксовано чотири влучання у Київському районі міста

Фото: Ігор Терехов/Telegram

В ніч проти 31 грудня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками, усього зафіксовано чотири влучання у центральній частині міста. Про це повідомили представники місцевої влади та журналісти Суспільного, що побували на місці події.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси", – написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що частково зруйновані адміністративні будівлі, будівля комунального підприємства та банку у Київському районі міста. За його словами, було зафіксовано чотири влучання.

Терехов заявив у коментарі журналістам, що внаслідок дронової атаки ворога є руйнування мереж водопостачання.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Фото: Ігор Терехов/Telegram

Фото: Ігор Терехов/Telegram

29 грудня російські війська влаштували наймасованішу атаку з повітря проти України – застосували 158 ракет і дронів. Сили ППО збили 114 цілей.

30 грудня росіяни били по Запоріжжю та області, а також по Херсонщині. Вибухи були й в Одесі - РФ випустила по місту ракету Х-59.

Ввечері того ж дня росіяни атакували Харків. Пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі. Постраждали 11 жінок та 10 чоловіків.

Читайте також: Зеленський прогнозує "глобальні рішення" на наступний рік