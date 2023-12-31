Россия атаковала центр Харькова дронами. Попадание в кафе, жилые дома и офисы – фото

Зафиксировано четыре попадания в Киевском районе города

Фото: Игорь Терехов/Telegram

В ночь на 31 декабря Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками, всего зафиксировано четыре попадания в центральной части города. Об этом сообщили побывавшие на месте происшествия представители местных властей и журналисты Суспильного.

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"Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы", – написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что частично разрушены административные здания, здание коммунального предприятия и банка в Киевском районе города. По его словам, было зафиксировано четыре попадания.

Терехов заявил в комментарии журналистам, что в результате дроновой атаки врага есть разрушение сетей водоснабжения.

Информация о пострадавших уточняется.

Фото: Игорь Терехов/Telegram

Фото: Игорь Терехов/Telegram

29 декабря российские войска устроили самую массированную атаку с воздуха против Украины – применили 158 ракет и дронов. Силы ПВО сбили 114 целей.

30 декабря россияне били по Запорожью и области, а также по Херсонской области. Взрывы были и в Одессе – РФ выпустила по городу ракету Х-59.

Вечером того же дня россияне атаковали Харьков. Поврежден отель, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили. Пострадали 11 женщин и 10 мужчин.

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