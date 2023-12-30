Росія обстріляла Запорізьку і Херсонську області, є загиблі – фото

Вдень 30 грудня росіяни обстріляли Запорізьку і Херсонську області, в результаті чого в обох регіонах загинули по одній людині. Про це повідомили очільники військових адміністрацій.

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У Запорізькій ОВА повідомили, що о 12:10 росіяни вчергове цинічно обстріляли житлову забудову міста Степногірськ з реактивної системи залпового вогню.

"Ця атака відібрала життя 43-річного місцевого жителя. Сьогодні загиблий чоловік святкував свій день народження", – йдеться в повідомленні.

Також сьогодні росіяни запустили ракету по Запоріжжю, але сили протиповітряної оборони знищили її. Попередньо, це була балістична ракета "Іскандер-М".

Росія обстріляла Запорізьку і Херсонську області, є загиблі – фото
Фото – Запорізька ОВА

У Херсонській МВА повідомили, що у передмісті Херсона внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік 55 років. На момент атаки він перебував на подвір'ї.

  • 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.
  • В різних регіонах України постраждали 159 людей, 39 із них – загинули

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