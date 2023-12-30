Росія обстріляла Запорізьку і Херсонську області, є загиблі – фото

Окупанти в черговий раз атакували цивільних

Вдень 30 грудня росіяни обстріляли Запорізьку і Херсонську області, в результаті чого в обох регіонах загинули по одній людині. Про це повідомили очільники військових адміністрацій.

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У Запорізькій ОВА повідомили, що о 12:10 росіяни вчергове цинічно обстріляли житлову забудову міста Степногірськ з реактивної системи залпового вогню.

"Ця атака відібрала життя 43-річного місцевого жителя. Сьогодні загиблий чоловік святкував свій день народження", – йдеться в повідомленні.

Також сьогодні росіяни запустили ракету по Запоріжжю, але сили протиповітряної оборони знищили її. Попередньо, це була балістична ракета "Іскандер-М".

Фото – Запорізька ОВА

У Херсонській МВА повідомили, що у передмісті Херсона внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік 55 років. На момент атаки він перебував на подвір'ї.

29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

В різних регіонах України постраждали 159 людей, 39 із них – загинули.

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