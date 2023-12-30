Через вчорашню наймасованішу атаку РФ з повітря загинули 39 людей – Зеленський

Фото - Telegram Зеленського

В результаті наймасованішої ракетної атаки РФ в ніч проти 29 грудня в різних регіонах України постраждали 159 людей, 39 із них – загинули. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки наразі ще тривають, постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних обʼєктів.

Фото – Telegram Зеленського

У ніч проти 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

У Києві кількість загиблих зросла до 16 осіб. Рятувальники розбиратимуть завали до 31 грудня, а 1 січня у столиці буде оголошено жалобу.

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