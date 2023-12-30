Из-за вчерашней самой массированной атаки РФ с воздуха погибли 39 человек – Зеленский

Фото - Telegram Зеленского

В результате самой массированной ракетной атаки РФ в ночь на 29 декабря в разных регионах Украины пострадали 159 человек, 39 из них – погибли. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки еще продолжаются, пострадало почти 120 городов и сел – сотни гражданских объектов.

Фото – Telegram Зеленского

В ночь на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Киеве количество погибших возросло до 16 человек. Спасатели будут разбирать завалы до 31 декабря, а 1 января в столице будет объявлен траур.

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