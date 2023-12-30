Россия обстреляла Запорожскую и Херсонскую области, есть погибшие – фото

Оккупанты в очередной раз атаковали гражданских

Фото - Запорізька ОВА

Днем 30 декабря россияне обстреляли Запорожскую и Херсонскую области, в результате чего в обоих регионах погибли по одному человеку. Об этом сообщили главы военных администраций.

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В Запорожской ОВА сообщили, что в 12:10 россияне в очередной раз цинично обстреляли жилую застройку города Степногорск из реактивной системы залпового огня.

"Эта атака отобрала жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения", – говорится в сообщении.

Также сегодня россияне запустили ракету по Запорожью, но силы противовоздушной обороны уничтожили ее. Предварительно это была баллистическая ракета "Искандер-М".

Фото – Запорожская ОВА

В Херсонской МВА сообщили, что в пригороде Херсона в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 55 лет. На момент атаки он находился во дворе.

В ночь на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В разных регионах Украины пострадали 159 человек, 39 из них – погибли.

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