В Одесі прогриміли вибухи. В області ракетна небезпека

У ЗСУ попередили одеситів про загрозу ракетного удару

В Одесі ввечері 30 грудня пролунали вибухи, повідомив журналіст LIGA.net у місті.

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О 16:54 Повітряні сили попередили Одеську область про ракетну небезпеку.

О 17:08 влада Одеси закликала людей перебувати в укриттях, приблизно в цей час пролунали вибухи.