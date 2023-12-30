В Одесі прогриміли вибухи. В області ракетна небезпека
В Одесі ввечері 30 грудня пролунали вибухи, повідомив журналіст LIGA.net у місті.
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О 16:54 Повітряні сили попередили Одеську область про ракетну небезпеку.
О 17:08 влада Одеси закликала людей перебувати в укриттях, приблизно в цей час пролунали вибухи.
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