В Одессе прогремели взрывы. В области ракетная опасность
Одеса (скриншот з відео з дрона)

В Одессе вечером 30 декабря прогремели взрывы, сообщил журналист LIGA.net в городе.

В 16.54 Воздушные силы предупредили Одесскую область о ракетной опасности.

В 17:08 власти Одессы призвали людей находиться в укрытиях, примерно в это время раздались взрывы.

  • 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.
  • В разных регионах Украины пострадали 159 человек, 39 из них – погибли.
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