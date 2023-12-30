В Одессе прогремели взрывы. В области ракетная опасность

В ВСУ предупредили одесситов об угрозе ракетного удара

Одеса (скриншот з відео з дрона)

В Одессе вечером 30 декабря прогремели взрывы, сообщил журналист LIGA.net в городе.

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В 16.54 Воздушные силы предупредили Одесскую область о ракетной опасности.

В 17:08 власти Одессы призвали людей находиться в укрытиях, примерно в это время раздались взрывы.