У наступному році можна очікувати ухвалення багатьох рішень, зокрема глобальних. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Він зазначив, що провів сьогодні засідання Ставки – підсумкове за рік. На Ставці обговорювалось те, що було зроблено цьогоріч, і те, що буде потрібно зробити наступного року.

"Була доповідь головкома, Генштабу. Також представлений план наших дій на 2024-й. Була доповідь розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Про те, до чого окупанти готуються. Та загалом про ситуацію – про загальні військово-політичні очікування та можливі події в світі", – сказав президент.

Він наголосив, що попри все, що буде відбуватись в інших країнах, попри будь-які політичні зміни та настрої, Україні потрібен достатній потенціал, "щоб робити своє".

"Щоб досягти своїх цілей. Зрозуміло, що наступний рік стане часом багатьох рішень – глобальних рішень. І Україні потрібно уміти вплинути на них – уміти досягти своїх цілей. Будемо боротись за наш вплив, за справедливість для України, і я вдячний усім лідерам, які допомагають, які з нами від 24 лютого і будуть з нами у 2024-му році", – сказав Зеленський.

Він також подякував усім партнерам за нову оперативну роботу у посиленні української ППО.

30 грудня росіяни били по Запоріжжю та області, а також по Херсонщині. Вибухи були й в Одесі - РФ випустила по місту ракету Х-59. Також окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.

Ввечері окупанти запустили "шахеди".

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