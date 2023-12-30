Зеленський провів підсумкову Ставку у 2023-му: Визначено стратегію війни на 2024-й

Глава держави розповів, що на Ставці аналізували результати ведення бойових дій та ухвалені протягом року рішення

Президент Володимир Зеленський провів підсумкове у цьому році засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

Пояснюємо складні речі простими словами - підписуйся на наш YouTube

"Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще", - зазначив президент.

За його словами, з урахуванням цих висновків, прогнозів і можливостей України на Ставці було визначено стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік.

"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", - заявив президент.

29 грудня російські війська влаштували наймасованішу атаку з повітря проти України - застосували 158 ракет і дронів. Сили ППО збили 114 цілей.

В різних регіонах України постраждали 159 людей, 39 із них – загинули.

Читайте також: Авдіївка. ЗСУ доповіли Зеленському, що тримають позиції. Але потрібні люди та РЕБ