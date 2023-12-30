Зеленский провел итоговую Ставку в 2023-м: Определена стратегия войны на 2024-й

Глава государства рассказал, что на Ставке анализировали результаты ведения боевых действий и принятые в течение года решения

Володимир Зеленський (фото - пресслужба ОП)

Президент Владимир Зеленский провел итоговое в этом году заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

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"Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли улучшить", - отметил президент.

По его словам, с учетом этих выводов, прогнозов и возможностей Украины на Ставке была определена стратегия применения Сил обороны на предстоящий год.

"В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо. Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины", - заявил президент.

29 декабря российские войска устроили самую массированную атаку с воздуха против Украины - применили 158 ракет и дронов. Силы ПВО сбили 114 целей.

В разных регионах Украины пострадали 159 человек, 39 из них – погибли.

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