Авдіівка. ЗСУ доповіли Зеленському, що тримають позиції. Але потрібні люди та РЕБ

Комбриг 110 ОМБр доповів верховному головнокомандувачу про ситуацію на напрямку

Фото: Офіс президента

В Авдіївці президент Володимир Зеленський відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка та поспілкувався з військовими.

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Голова держави заслухав доповідь командира бригади – Героя України Миколи Чумака. Військовий поінформував верховного головнокомандувача про оперативну ситуацію на напрямку та перебіг оборонних дій.

"За словами комбрига, російські загарбники не шкодують людей, але наші оборонці міцно тримають позиції та навіть беруть у полон солдатів противника", – пише пресслужба президента.

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Зеленський поспілкувався з захисниками та подякував їм за високий бойовий дух, а також розпитав військових про основні потреби – найчастіше бійці згадували необхідність поповнення особового складу та засоби радіоелектронної боротьби.

"Водночас бійці зазначили, що забезпечення дронами останнім часом значно покращилося", – підсумовують у пресслужбі голови держави.

Сьогодні, 29 грудня, Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр.

Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня під час робочої поїздки на Донеччину.

19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був в Авдіївці та на Куп'янському напрямку на Харківщині.

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