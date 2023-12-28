На Авдіївському напрямку снайпер Сил спеціальних операцій знищив групу російських окупантів, які рухалися у бік українських позицій. Відео публікує саме відомство.

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"Під час нічного спостереження на Авдіївському напрямку снайпер 3 окремого полку ССО виявив ворожу групу, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів", – пише ССО.

По групі було відкрито вогонь, завдяки чому було ліквідовано двох російських загарбників, пише відомство.

Оператори ССО зауважують, що на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити місто, тож снайпери відомства ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та підсилюють інші підрозділи українських захисників.

У квітні ССО показали відео роботи українських снайперів у Бахмуті. У відомстві наголосили, що снайпери передусім б’ють по російських штурмовиках.

У листопаді командування ССО показало ефективну фронтову роботу снайпера: "П'ять хвилин – п'ять влучань".

СБУ повідомила про знищення снайперським пострілом росіянина з дистанції 3,8 км. Українська спецслужба у коментарі LIGA.net заявила, що це "світовий рекорд".

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