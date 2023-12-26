Українські захисники знищили рідкісну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" на Авдіївському напрямку, повідомили у роті ударних БпЛА 110 окремої механізованої бригади.

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Бойову роботу виконали військові з РУБпАК 110 бригади та з "дружніх підрозділів FPV".

На відео російський "Термінатор" пересувається в районі Авдіївської промзони. У нього по черзі влучає декілька FPV-дронів.

Останній з безпілотників влучає у російську техніку під мостом – і знищує "Термінатора" окупантів.

ДОВІДКА. Об'єкт 199 "Рамка" ("Бойова машина підтримки танків", "Термінатор") — бойова машина вогневої підтримки російського виробництва. Як пишуть окупанти, ця техніка призначена для дії у складі танкових формувань з метою ураження танконебезпечних засобів супротивника — для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю; також стверджується про можливість уражати під час руху і з місця танки, БМП, доти, дзоти й інші високозахищені цілі.



"Термінатор" озброєний двома нарізними автоматичними гарматами 2А42 калібру 30 мм, кулеметом Калашнікова танковим модернізованим 7,62 мм, чотирма керованими протитанковими ракетами та двома автоматичними гранатометами.



Об'єкт 199 "Рамка" ("Бойова машина підтримки танків", "Термінатор") — бойова машина вогневої підтримки російського виробництва. Як пишуть окупанти, ця техніка призначена для дії у складі танкових формувань з метою ураження танконебезпечних засобів супротивника — для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю; також стверджується про можливість уражати під час руху і з місця танки, БМП, доти, дзоти й інші високозахищені цілі."Термінатор" озброєний двома нарізними автоматичними гарматами 2А42 калібру 30 мм, кулеметом Калашнікова танковим модернізованим 7,62 мм, чотирма керованими протитанковими ракетами та двома автоматичними гранатометами.

У серпні бійці контррозвідки СБУ знищили такого "Термінатора" дронами-камікадзе – відео ураження.

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