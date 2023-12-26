Украинские защитники уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" на Авдеевском направлении, сообщили в роте ударных БПЛА 110 отдельной механизированной бригады.

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Боевую работу проделали военные из РУБпАК 110 бригады и из "дружественных подразделений FPV".

На видео российский "Терминатор" передвигается в районе Авдеевской промзоны. В него поочередно попадает несколько FPV-дронов.

Последний из беспилотников попадает в российскую технику под мостом – и уничтожает "Терминатора" оккупантов.

СПРАВКА. Объект 199 "Рамка" ("Боевая машина поддержки танков", "Терминатор") – боевая машина огневой поддержки российского производства. Как пишут оккупанты, эта техника предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника — для эффективного уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие; также утверждается о возможности поражать в движении и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели.



"Терминатор" вооружен двумя нарезными автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм, пулеметом Калашникова танковым модернизированным 7,62 мм, четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами и двумя автоматическими гранатометами.



Объект 199 "Рамка" ("Боевая машина поддержки танков", "Терминатор") – боевая машина огневой поддержки российского производства. Как пишут оккупанты, эта техника предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника — для эффективного уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие; также утверждается о возможности поражать в движении и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели."Терминатор" вооружен двумя нарезными автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм, пулеметом Калашникова танковым модернизированным 7,62 мм, четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами и двумя автоматическими гранатометами.

В августе бойцы контрразведки СБУ уничтожили такого "Терминатора" дронами-камикадзе – видео поражения.

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