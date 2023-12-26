Під Авдіївкою 47 ОМБр підбила новітній танк Т-90. Він почав "дрифтувати" і зніс посадку — відео
У районі Авдіївки бійці 47 окремої механізованої бригади вдарили FPV-дроном по найсучаснішому російському танку Т-90 "Прорив". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
Військові заявляють, що рота ударних безпілотників влучила дроном у Т-90М.
На записі можна побачити ураження бойової машини, після чого вона почала "дрифтувати" та знесла посадку.
Екіпажу танка вдалося вціліти, окупанти покинули Т-90 і втекли з поля бою.
"Обіцяємо їх наздогнати", — йдеться у повідомленні.
47 бригада тримає оборону на північному фланзі Авдіївського напрямку поблизу залізниці. Найзапекліші бої там точаться в районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.
- Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.
- Штупун також повідомив, що росіяни частіше здавалися в полон цілими групами на тлі нелюдського ставлення до них із боку окупаційного командування. Крім того, дедалі більше окупантів саботують чи імітують атаки.
- Глава Міноборони РФ Шойгу вже урочисто доповів диктатору Путіну про "повне взяття" Мар'їнки, але це не відповідає дійсності – Штупун повідомив, що бої продовжуються.
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