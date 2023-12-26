У районі Авдіївки бійці 47 окремої механізованої бригади вдарили FPV-дроном по найсучаснішому російському танку Т-90 "Прорив". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

Військові заявляють, що рота ударних безпілотників влучила дроном у Т-90М.

На записі можна побачити ураження бойової машини, після чого вона почала "дрифтувати" та знесла посадку.

Екіпажу танка вдалося вціліти, окупанти покинули Т-90 і втекли з поля бою.

"Обіцяємо їх наздогнати", — йдеться у повідомленні.

Фронт у районі Авдіївки (Мапа: Military Land)

47 бригада тримає оборону на північному фланзі Авдіївського напрямку поблизу залізниці. Найзапекліші бої там точаться в районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.

ДОВІДКА Т-90М "Прорив" є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала його "тим, що не має аналогів у світі" і "найкращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. У 2020 році РФ заявляла, що таких танків було випущено лише 100 штук. Вартість одного "Прориву" становить близько $4,5 млн. Т-90М "Прорив" є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала його "тим, що не має аналогів у світі" і "найкращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. У 2020 році РФ заявляла, що таких танків було випущено лише 100 штук. Вартість одного "Прориву" становить близько $4,5 млн.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.

Штупун також повідомив, що росіяни частіше здавалися в полон цілими групами на тлі нелюдського ставлення до них із боку окупаційного командування. Крім того, дедалі більше окупантів саботують чи імітують атаки.

Глава Міноборони РФ Шойгу вже урочисто доповів диктатору Путіну про "повне взяття" Мар'їнки, але це не відповідає дійсності – Штупун повідомив, що бої продовжуються.

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