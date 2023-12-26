У районі Авдіївки бійці 47 окремої механізованої бригади вдарили FPV-дроном по найсучаснішому російському танку Т-90 "Прорив". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

Військові заявляють, що рота ударних безпілотників влучила дроном у Т-90М.

На записі можна побачити ураження бойової машини, після чого вона почала "дрифтувати" та знесла посадку.

Екіпажу танка вдалося вціліти, окупанти покинули Т-90 і втекли з поля бою.

"Обіцяємо їх наздогнати", — йдеться у повідомленні.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)
Фронт у районі Авдіївки (Мапа: Military Land)

47 бригада тримає оборону на північному фланзі Авдіївського напрямку поблизу залізниці. Найзапекліші бої там точаться в районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.

ДОВІДКА
Т-90М "Прорив" є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала його "тим, що не має аналогів у світі" і "найкращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. У 2020 році РФ заявляла, що таких танків було випущено лише 100 штук. Вартість одного "Прориву" становить близько $4,5 млн.
  • Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.
  • Штупун також повідомив, що росіяни частіше здавалися в полон цілими групами на тлі нелюдського ставлення до них із боку окупаційного командування. Крім того, дедалі більше окупантів саботують чи імітують атаки.
  • Глава Міноборони РФ Шойгу вже урочисто доповів диктатору Путіну про "повне взяття" Мар'їнки, але це не відповідає дійсності – Штупун повідомив, що бої продовжуються.

Читайте також: Авдіївка. 47 бригада: Ми маємо потужні засоби для стримування РФ, але вони не шкодують людей — мапа

війнаДонбасавдіївкавтратинаступ47 бригадаТ-90 "Прорив"FPV-дрони