Под Авдеевкой 47 ОМБр подбила новейший Т-90. Он начал "дрифтовать" и снес посадку — видео
В районе Авдеевки бойцы 47 отдельной механизированной бригады ударили FPV-дроном по наиболее современному российскому танку Т-90 "Прорыв". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
Военные заявляют, что рота ударных беспилотников попала дроном в Т-90М.
На записи можно увидеть поражение боевой машины, после чего она начала "дрифтовать" и снесла посадку.
Экипажу танка удалось уцелеть, оккупанты бросили Т-90 и бежали с поля боя.
"Обещаем их догнать", — сказано в сообщении.
47 бригада держит оборону на северном фланге Авдеевского направления вблизи железной дороги. Наиболее ожесточенные бои там идут в районах Степного и Авдеевского коксохимического завода.
- Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет, командование подтягивает резервы.
- Штупун также сообщил, что россияне стали чаще сдаваться в плен целыми группами на фоне бесчеловечного отношения к ним со стороны оккупационного командования. Кроме того, все больше оккупантов саботируют или имитируют атаки.
- Глава Минобороны РФ Шойгу уже торжественно доложил диктатору Путину о "полном взятии" Марьинки, но это не соответствует действительности – Штупун сообщил, что бои продолжаются.
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