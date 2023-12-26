В районе Авдеевки бойцы 47 отдельной механизированной бригады ударили FPV-дроном по наиболее современному российскому танку Т-90 "Прорыв". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что рота ударных беспилотников попала дроном в Т-90М.

На записи можно увидеть поражение боевой машины, после чего она начала "дрифтовать" и снесла посадку.

Экипажу танка удалось уцелеть, оккупанты бросили Т-90 и бежали с поля боя.

"Обещаем их догнать", — сказано в сообщении.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

47 бригада держит оборону на северном фланге Авдеевского направления вблизи железной дороги. Наиболее ожесточенные бои там идут в районах Степного и Авдеевского коксохимического завода.

СПРАВКА Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн. Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет, командование подтягивает резервы.

Штупун также сообщил, что россияне стали чаще сдаваться в плен целыми группами на фоне бесчеловечного отношения к ним со стороны оккупационного командования. Кроме того, все больше оккупантов саботируют или имитируют атаки.

Глава Минобороны РФ Шойгу уже торжественно доложил диктатору Путину о "полном взятии" Марьинки, но это не соответствует действительности – Штупун сообщил, что бои продолжаются.

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