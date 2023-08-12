Бойцы контрразведки Службы безопасности Украины уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" дронами-камикадзе. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

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Служба заявляет, что воины устроили "судный день" боевой машине россиян, которая, по утверждениям пропаганды Москвы, "не имеет аналогов".

Редкий экземпляр оборонной промышленности врага сгорел от попаданий нескольких дронов-камикадзе.

Подбитого "Терминатора" пытались вытащить танком Т-80, однако его также поразили спецназовцы СБУ.

Точное направление фронта не называется.

СПРАВКА. "Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащённой гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.

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