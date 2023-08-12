Бойцы контрразведки Службы безопасности Украины уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" дронами-камикадзе. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.
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Служба заявляет, что воины устроили "судный день" боевой машине россиян, которая, по утверждениям пропаганды Москвы, "не имеет аналогов".
Редкий экземпляр оборонной промышленности врага сгорел от попаданий нескольких дронов-камикадзе.
Подбитого "Терминатора" пытались вытащить танком Т-80, однако его также поразили спецназовцы СБУ.
Точное направление фронта не называется.
СПРАВКА. "Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащённой гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.
- Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.
- Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.
- По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.
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