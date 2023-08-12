Бійці контррозвідки Служби безпеки України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" дронами-камікадзе. Відповідне відео опублікувала прес-служба СБУ.

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Служба заявляє, що воїни влаштували "судний день" бойовій машині росіян, яка, як стверджує пропаганда Москви, "не має аналогів".

Рідкісний екземпляр оборонної промисловості ворога згорів від влучань кількох дронів-камікадзе.

Підбитого "Термінатора" намагалися витягнути танком Т-80, проте його також вразили спецпризначенці СБУ.

Точний напрямок фронту не називається.

ДОВІДКА. "Термінатор" — російська бойова машина підтримки танків, призначена для дії у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів противника: для ефективного придушення живої сили противника, оснащеного гранатометами, протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю; є також можливість вражати на ходу та з місця танки, БМП, дот, дзот та інші високозахищені цілі.

Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись із човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.

Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.

За інформацією Bild, ЗСУ переміщають фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow/SCALP кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян.

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