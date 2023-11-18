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СБУ заявила про світовий рекорд: снайпер ліквідував росіянина з дистанції 3,8 км – відео видео

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 21:33
Відео: liga.net
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Служба безпеки України повідомила про знищення снайперським пострілом росіянина з дистанції 3,8 км. Українська спецслужба у коментарі LIGA.net заявила, що це "світовий рекорд".

"Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив у російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів", – повідомили в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що цей постріл спецпризначенець здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію".

"На відео чітко видно влучання в орка і переляк загарбників, що стояли поруч", – йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. "Володар обрію" — багатоцільова мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена однойменною українською компанією. В основі розробленого набою 12,7×114"HL" лежить куля калібру 12,95 мм в гільзі від набою 14,5×114 мм. Гвинтівка призначена для проведення диверсійних та контрдиверсійних заходів (зокрема в умовах пустель та гірської місцевості), для знищення снайперів противника, розрахунків великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) та для боротьби з легкоброньованою технікою противника.

Заявлена виробником максимальна дальність прицільного пострілу ‒ 3200 м, а ефективна дальність снайперського пострілу ‒ 2500 м.

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Оксана Житнюк, Юрій Смирнов
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